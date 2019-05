La Fiorentina a Commisso, le aperture delle testate sportive on line

Nella notte italiana il New York Times ha sganciato la bomba sulla Fiorentina annunciando l'imminente passaggio di proprietà dalla famiglia Della Valle a Rocco Commisso, numero uno di Mediacom e già proprietario dei Cosmos. Queste le aperture dei portali sportivi on line:

Gazzetta.it - NY Times: “Fiorentina ceduta a Commisso per 135 milioni. Lunedì l’annuncio”.

CorrieredelloSport.it - La Fiorentina a Commisso, lunedì l’annuncio.

Sky Sport - NY Times: “Rocco Commisso vicino all’acquisto della Fiorentina per 135 milioni di euro”.

Sportmediaset - Oh yes, Commisso ce l’ha fatta: accordo per l’acquisto della Fiorentina.