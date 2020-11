La Flop 20 di TMW: Eriksen, la stella cadente dell'Inter. E quanti nuovi acquisti

Prime indicazioni che arrivano dalla Serie A dopo sette giornate di campionato. Oltre alla classifica dei migliori giocatori per rendimento secondo le pagelle di Tuttomercatoweb, ecco invece chi sta maggiormente deludendo le aspettative. Abbiamo preso in considerazione solamente i giocatori che hanno preso voto in almeno 4 occasioni e vediamo che in questa "controclassifica" spuntano molti giocatori arrivati nell'ultima finestra di mercato, con la speranza da parte dei rispettivi club di trovare un valore aggiunto: c'è ancora tempo per cambiare la situazione ma non può non saltare all'occhio la situazione relativa Aleksandar Kolarov, arrivato per rinforzare la difesa dell'Inter e fin qui ben sotto i suoi standard. L'Ajax non porta bene, vedendo la presenza di Magallan e Marin e nemmeno i cavalli di ritorno stanno funzionando: l'Hoedt-bis alla Lazio fatica a ingranare; Glik ricomincia da Benevento dopo la felice parentesi al Monaco ma al momento il suo rendimento è ben lontano da quello visto al Torino. E a proposito di granata il 5.30 di Ricardo Rodriguez, chiamato da Giampaolo per sistemare la fascia sinistra, fa riflettere. Peggiore in assoluto fin qui Depaoli, acquisto last minute dell'Atalanta dopo i problemi riscontrati in Piccini. Non è un nuovo acquisto Christian Eriksen, ma senza dubbio il nome più altisonante in questa classifica: il danese fatica a trovare una sua dimensione in questa Inter. O forse nel calcio italiano.

1. DEPAOLI (Atalanta) 5,13

2. IACOPONI (Parma) 5.20

3. MARRONE (Crotone) 5.25

4. NKOULOU (Torino) 5.30

5. RODRIGUEZ (Torino) 5.30

6. VERDI (Torino) 5.30

7. LASAGNA (Udinese) 5.30

8. LUPERTO (Crotone) 5.38

9. KOLAROV (Inter) 5.38

10. VLAHOVIC (Fiorentina) 5.40

11. IONITA (Benevento) 5.43

12. GLIK (Benevento) 5.50

13. MARIN (Cagliari) 5.50

14. GOLEMIC (Crotone) 5.50

15. MAGALLAN (Crotone) 5.50

16. CACERES (Fiorentina) 5.50

17. PELLEGRINI (Genoa) 5.50

18. ERIKSEN (Inter) 5.50

19. HOEDT (Lazio) 5.50

20. LYANCO (Torino) 5.50