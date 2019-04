La comfort zone di Insigne non è più comoda. In Italia vince solo una

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il cambio di agente, le parole al Corriere dello Sport, il battibecco con Ancelotti nell'ultimo infelice capitolo della storia europea del Napoli. Lorenzo Insigne sembra aver davvero apparecchiato la tavola per il suo addio al Napoli a fine stagione. Per quanto possa sembrare clamoroso, lui che pure dovrebbe e potrebbe essere un simbolo assoluto degli azzurri. E invece, nulla è scontato a questo punto. Soprattutto dopo i fischi del San Paolo: forse aveva ragione chi diceva nemo propheta in patria. Ammesso e non concesso che parta, dove può andare Insigne? In Italia, poche strade da percorrere. Ha detto di voler vincere, e tutti sanno che in Italia da otto anni vince soltanto una squadra. Piace ad Allegri, un po' meno a Paratici. Immaginare Insigne col bianconero della Juve addosso, però, è francamente complicato, tanto per usare un eufemismo. All'estero, è un profilo che piace a diversi allenatori, ma non è la prima volta nella sua carriera in cui si parla per lui di interessamenti dall'estero: di offerte, a Castelvolturno, non è mai arrivata traccia. Piace, dicono in Spagna, all'Atletico Madrid, che rinnoverà parecchio in estate. Compirà 28 anni a giugno, la comfort zone non è più così comoda.