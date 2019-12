La profezia di Moratti: "L'Inter con Conte può reggere. Juve, sarà dura"

© foto di Stefano Porta/PhotoViews

Nel corso della lunga intervista a Teleradiostereo, Massimo Mortti è tornato anche sulla lotta Scudetto tra Juventus e Inter. Che, per l'ex numero uno del club, "deve continuare a pensare come Conte la fa pensare, cioè guardare partita per partita senza fidarsi della classifica ma solo dei propri mezzi. Poi ci sono tanti giocatori forti fuori come Barella e Sanchez, il ritorno di questi qui potrebbe permettere all'Inter di avere i cambi giusti al momento giusto per continuare nella stessa maniera. L'Inter credo che con Conte e con questa ambizione possa reggere abbastanza. Nella Juventus quest'anno per Sarri non è facile mantenere la stessa ambizione, soprattutto dopo 8 scudetti consecutivi. Allo stesso tempo hanno grandi giocatori e l'istintiva abitudine a vincere che sicuramente aiuta".