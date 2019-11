La idee di Conte e quelle della club. Inter, Vidal emblema di visioni diverse

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella sua dettagliata analisi sul possibile mercato di gennaio dell'Inter la Gazzetta dello Sport prova anche a focalizzarsi sulle diverse visioni in merito fra Antonio Conte e la società. Il tecnico vorrebbe rinforzi pronti all'uso sia in attacco che sulle corsie esterne, mentre la dirigenza (che pure vorrebbe accontentare un tecnico su cui ha investito tanto) pensa sì a fare un investimento, ma possibilmente su un giocatore giovane e dall'ingaggio sostenibile.

Vidal il simbolo - Per la rosea il simbolo di questa diversa visione delle cose è Arturo Vidal: per Conte sarebbe una priorità per la sua capacità di guidare il gruppo e per il suo spirito vincente. Mentre la società non vede di buon occhio il suo ingaggio da 8,5 milioni annui e soprattutto i guai che potrebbe portare nello spogliatoio.