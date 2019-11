© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

E' già iniziata la rincorsa della Juventus a Paul Pogba, spiega oggi Tuttosport in edicola. Un'operazione per la prossima estate che prenderà il via già a breve perché i bianconeri si vedranno con il Manchester United per discutere di Mario Mandzukic. Il croato spinge per andare subito ai Red Devils e potrebbe aggregarsi agli inglesi già adesso, per ambientarsi in vista della sessione estiva. poi Pogba: vuole lasciare lo United, preferisce la Juventus ma dietro c'è anche il Real Madrid che mette sul piatto Gareth Bale.