La Juve comunica: "Rabiot fuori perché sconta la squalifica dopo la sentenza"

Adrien Rabiot non sarà neanche in panchina in Juventus-Fiorentina. Il club bianconero, via Twitter, ha reso noto che il centrocampista francese sconterà oggi la squalifica in seguito alla pubblicazione del provvedimento definitivo di giustizia sportiva relativo a Juventus-Napoli del 4 ottobre. Dopo la prima lettura della decisione del Collegio di Garanzia del CONI, esecutiva dalla mezzanotte di oggi, si era invece ipotizzato che Rabiot avrebbe scontato la squalifica contro l’Udinese e non è escluso che sia così: la scelta della Juve ha così natura precauzionale, e non è detto che il transalpino non debba saltare anche la gara coi friulani.