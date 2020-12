Juve-Fiorentina, le formazioni ufficiali: fuori Rabiot. L'ex Chiesa titolare, Prandelli si copre

La Juventus, con tre punti in meno in classifica dopo il verdetto relativo alla gara mai giocata contro il Napoli, vuole recuperarli subito. I bianconeri sono imbattuti in questa Serie A. Di fronte, la Fiorentina, a caccia della prima vittoria nella nuova gestione e più in generale del ritorno al successo, che manca dal 3-2 all’Udinese di fine ottobre. Ma è anche lo scontro tra Pirlo e Prandelli, leader tecnico e ct dell’Italia 2012, questa volta uno contro l’altro. Appuntamento col calcio d’inizio alle 20,45.

Andrea Pirlo rinuncia ad Adrien Rabiot, che non sarà neanche in panchina per evitare il rischio che il turno di squalifica fosse da disputare oggi e non contro l’Udinese. A centrocampo agiranno Chiesa e Ramsey come esterni, con Bentancur-McKennie in regia. Turno di riposo per Danilo: Cuadrado e Alex Sandro sulle fasce.

Cesare Prandelli segue lo spartito tattico delle ultime uscite. In difesa torna Caceres dal primo minuto, si rivede Borja Valero in cabina di regia. Formazione estremamente difensiva, con Caceres come laterale di destra e Biraghi a sinistra. Ribery e Vlahovic in attacco.

Ecco le formazioni ufficiali di Juventus-Fiorentina.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, McKennie, Ramsey; Morata, Ronaldo. Allenatore: Andrea Pirlo.

Fiorentina (5-3-2): Dragowki; Caceres, Milenkovic, Pezzella, Igor, Biraghi; Amrabat, Borja Valero, Castrovilli; Ribery, Vlahovic.