La Juve dà il via alla missione Napoli con Khedira in gruppo. Prime prove in mezzo al campo senza Rabiot

Una giornata e mezza di riposo post Roma e via alla nuova settimana di lavoro con vista sulla sfida di domenica sera alle 20:45 all’Allianz Stadium contro il Napoli di Gattuso. Ieri pomeriggio sono ricominciati gli allenamenti al Training Center della Continassa agli ordini di coach Pirlo che ha iniziato così a testare le soluzioni per mettere in crisi la squadra dell’amico e compagno storico Rino Gattuso con il quale ha vinto, tanto, e condiviso momenti magici con club e nazionale.

KHEDIRA CON LA SQUADRA - C’era anche Sami Khedira ieri assieme al resto della squadra nella prima seduta settimanale. Il succo della situazione però non cambia: la Juve vorrebbe risolvere il contratto ma, per il momento, non c’è accordo col giocatore. Il tedesco ha partecipato anche alla partitella finale dove è stata testata, nelle prime prove verso i partenopei, la coppia di centrocampo composta da McKennie e Bentancur. Mancherà Adrien Rabiot, espulso con la Roma e squalificato per la prossima giornata, e Pirlo sarà obbligato a lanciare dal primo minuto una coppia di mediani diversa rispetto alle prime uscite. Arthur scalpita dopo l’esordio dell’Olimpico e i lampi di qualità messi in mostra con il pallone tra i piedi: se la condizione salirà in questi giorni di pari passo con il progressivo ambientamento, diventerà realmente un'opzione anche lui per partire dall’inizio domenica sera.

MORATA FESTEGGIA IN CAMPO - E c’era anche Alvaro Morata quest’oggi al centro sportivo juventino. Nessun giorno di permesso per l’attaccante spagnolo, tornato a Torino solo una settimana fa, ma volontà di festeggiare la nascita del terzo figlio Edoardo anche sul campo con i compagni, per poi fare doverosamente ritorno in clinica dalla moglie Alice. Sette giorni estremamente intensi per lo spagnolo e sicuramente indimenticabili. E dopo il secondo esordio in bianconero, l’ex Atletico aspetta il ritorno al gol: l’esultanza e la susseguente dedica sono, immaginiamo, già state prenotate.