La Juve, Dybala e uno stallo che fa rumore. La distanza sul rinnovo lo allontana sempre di più

Jorge Antun è tornato in Argentina e nessuno se ne è accorto. Quest’uscita di scena in silenzio del procuratore di Paulo Dybala - sottolinea La Gazzetta dello Sport che si sofferma sul futuro dell'attaccante - è la prova più evidente di come la trattativa per prolungare il ciclo alla Juventus sia ormai su un binario morto. Uno stallo che, a questo punto, rischia di diventare pericoloso.

Le cifre - La realtà è che in questi mesi Dybala e i suoi rappresentanti hanno chiesto un ingaggio da 15 milioni di euro, evidentemente sopra la linea tracciata dal presidente Andrea Agnelli. Tant’è vero che il responsabile dell’area sportiva Fabio Paratici non si è mai discostato da quota 10 milioni di euro. Certo, i bonus potrebbero arricchire lo stipendio a fine stagione, ma la differenza è troppo rilevante per ammettere avvicinamenti sostanziali.

Fondamentale? Nella squadra di Pirlo lui, ormai, non è più fondamentale come un anno fa. E, sebbene nessuno lo ammetta, l’idea di sedersi attorno ad un tavolo non affascina nessuno. Peccato, però che questi tanti rinvii, di fatto, stiano allontanando Paulo dal suo amore juventino. Il tempo ormai comincia a stringere ed è chiaro che la questione del rinnovo va affrontata con l’inizio del 2021. Non oltre. Altrimenti si rischia di entrare in un pericoloso cono d’ombra. Senza un rinnovo la prossima estate può essere quella dell’addio.