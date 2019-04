© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport analizza il prossimo mercato della Juventus, reduce dalla cocente eliminazione dalla Champions League. Al netto del rosso di bilancio figlio proprio dell'investimento fatto per assicurarsi CR7 - si legge - l'idea è inserire (almeno) un giocatore importante per reparto. Come finanziare, però, operazioni così onerose? In cima alla lista dei cedibili c’è di sicuro Douglas Costa, talento reduce da una stagione molto negativa. Allo stesso modo nessuno può escludere il sacrificio di Dybala o dello stesso Pjanic. Quando sono questi i presupposti, è fatale consegnarsi a un’estate ricca di spifferi. Senza dimenticare che a Torino c’è anche la questione-Higuain, che quasi certamente non sarà riscattato dal Chelsea.