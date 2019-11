La Juve in Nazionale - Ronaldo e Ramsey super, Pjanic spaventa

Il poker di Cristiano Ronaldo e Aaron Ramsey che trascina il Galles. La Juve torna rinfrancata dalla sosta, nonostante un po' di preoccupazione per Pjanic. E quell'intervento di Godin, per fortuna senza conseguenze per Paulo Dybala.

POKER RONALDO, CHE RAMSEY! - - Le notizie migliori arrivano da Cristiano Ronaldo e Aaron Ramsey. Il 7, reduce dal caso pos sostituzione col Milan, ha trascinato il Portogallo a Euro2020: quattro gol tra Lituania e Lussemburgo. L'ex Arsenal, viceversa, dopo aver giocato solo 30' contro l'Azerbaigian ha siglato la doppietta che ha consentito al Galles di superare la Polonia. Due vittorie anche per Szczesny, che con la Polonia (già qualificata) ha battuto Israele e Slovenia, incassando però tre gol in due partite. A due volti gli azzurri: Bonucci ha giocato sia contro la Bosnia che contro l'Armenia, mentre Bernardeschi è sceso in campo soltanto nel finale della gara giocata dall'Italia a Zenica. Assente per squalifica contro la Bielorussia, Emre Can ha giocato da titolare la sfida vinta dalla Germania in casa contro l'Irlanda del Nord. Titolari nelle rispettive nazionali De Ligt, Demiral, Dybala e Danilo: bene soprattutto il terzino brasiliano, a segno contro la Corea del Sud.

AHIA PJANIC? ALEX SANDRO SENZA LESIONI- L'infortunio rimediato da Miralem Pjanic contro l'Italia ha preoccupato anzitutto Bonucci. Dopo aver saltato la sfida con il Liechtenstein, il bosniaco è però arruolabile: probabile che Sarri aspetti l'Atletico. Discorso simile per Alex Sandro, uscito acciaccato dalla gara contro l'Argentina: gli esami hanno escluso lesioni. Matuidi ha saltato la Francia per una frattura della cartilagine: niente di grave, la sosta è servita a questo punto per recuperare energie.