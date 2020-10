La Juve parte bene in Champions. Szczesny: "Concesso nulla, da portiere sono contento"

La Juve parte con il piede giusto in Champions League. I bianconeri vincono 2-0 a Kiev grazie alla doppietta realizzata nella ripresa da Alvaro Morata. Ai microfoni di Juventus Tv, Wojciech Szczesny ha commentato la partita: "Abbiamo giocato una partita solida, efficace e senza concedere tanto agli avversari. Ci voleva tanta pazienza, non abbiamo forzato e siamo stati bravi a segnare nel secondo tempo. Loro ci aspettavano e provavano a ripartire in contropiede, ma non abbiamo concesso nulla. Da portiere sono soddisfatto".

L'impatto di Morata: "Farà tanti gol, è una punta vera e un acquisto importante. Siamo contenti che sia partito bene".

La crescita rispetto a Crotone: "Bisogna avere personalità per capire i concetti di gioco del mister. Con il Crotone non abbiamo giocato una bella partita e abbiamo perso 2 punti. Oggi l'abbiamo preparata bene, è più facile prepararsi mentalmente per partite del genere. Siamo sulla strada giusta".