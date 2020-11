La Juve recupera i pezzi verso Dinamo Kiev e Torino. Bonucci ok, le situazioni Chiellini-Demiral

Ancora con la testa sui punti persi in casa del Benevento, la Juventus è tornata a correre sin da subito nella giornata di ieri sul terreno del Training Center della Continassa. Agli ordini di Andrea Pirlo i bianconeri hanno cominciato la preparazione per la settimana che dovrà portare, per forza di cose, al riscatto, dopo le prove opache nelle ultime due uscite, contro la Dinamo Kiev mercoledì in Champions League e sabato nel Derby della Mole contro il Torino. E in questa settimana la Juventus ritroverà alcune pedine in un reparto difensivo martoriato dalle problematiche fisiche in questi primi mesi di stagione.

BONUCCI IN CAMPO - Leonardo Bonucci ha recuperato dall’infortunio alla coscia destra riferito in Nazionale ed è già stato aggregato al gruppo che è partito per Benevento salvo rimanere tutta la gara in panchina. Il numero 19 era destinato a partire dal primo minuto dopo le prove della vigilia, poi però la rifinitura svolta nella mattinata di sabato ha imposto prudenza portando alla riproposizione del tandem di centrali Danilo-De Ligt. Con la Dinamo Kiev però, e qualche giorno di allenamento con la squadra in più, Bonucci è pronto a riprendere il suo posto al centro della retroguardia juventina.

CHIELLINI E DEMIRAL PUNTANO IL RIENTRO - E sono pronti a ricominciare il loro lavoro con il resto dei compagni anche Giorgio Chiellini e Merih Demiral. Meno lungo stop del turco che si è fermato nel finale della sfida contro il Cagliari per un’elongazione del muscolo ileopsoas di destra. I tempo di recupero evidenziati dal club bianconero parlavano di dieci giorni di stop: verosimilmente l’ex Sassuolo resterà a riposo fino al post Champions per poi rimettersi a disposizione in vista del derby. Più lungo il decorso di Giorgio Chiellini fermatosi per una lesione di basso grado al bicipite femorale della coscia sinistra alla viglia del match contro la Lazio dello scorso 8 novembre. Il capitano della Juventus e della Nazionale italiano prosegue in maniera spedita il recupero e dovrebbe rientrare tra i convocati a cavallo fra l’incontro con la Dinamo Kiev e quello, sempre speciale, contro i cugini granata. Pirlo può sorridere, in settimana recupererà pezzi importanti che aumenteranno le rotazioni e potranno concedere qualche turno di riposo ai calciatori più spremuti in questi primi mesi.