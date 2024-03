La Juve "ripesca" Yildiz. Il gioiellino convince ancora con la Turchia, può giocare contro la Lazio

Si chiama Yildiz la carta che Massimiliano Allegri può giocarsi alla ripresa del campionato per ritrovare il passo giusto e il feeling con la vittoria che, nelle ultime otto partite, è arrivata soltanto una volta. Arrivano ottime notizie per l’allenatore bianconero, sottolinea infatti il Corriere di Torino - dall’amichevole che la Turchia ha giocato (e perso 1-0) contro l’Ungheria. Kenan è stato schierato titolare per la seconda volta in carriera con la Turchia dal commissario tecnico Vincenzo Montella, che non ha esitato a dargli fiducia appena entrato in carica lo scorso settembre: quattro presenze nelle cinque gare della sua gestione.

Lo juventino è stato tra i migliori nei 77 minuti in cui è stato in campo e le statistiche lo confermano: 51 tocchi, 88% di passaggi riusciti, 2 dribbling, 3 contrasti e 2 duelli aerei vinti. L’eco della sua prova - continua il Corriere di Torino - è arrivata fino alla Continassa e non è passata inosservata anche perché la Juventus ha estrema necessità di trovare risorse alternative in attacco in vista della delicata trasferta in casa della Lazio, dove dovrà fare a meno dello squalificato Dusan Vlahovic e dell’infortunato Arek Milik. Contando che pure Federico Chiesa non attraversa un periodo brillante e che Moise Kean è ancora a quota zero gol in stagione, è chiaro che avere Yildiz in crescita non può che far sorridere Max Allegri.