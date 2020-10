La Juve risponde al Barcellona: "Il vero GOAT? Ve lo portiamo al Camp Nou"

La Juventus risponde alla provocazione del Barcellona. Se nella notte il club catalano ha stuzzicato CR7 via social ("avete visto il più grande sul vostro campo", ha scritto su Twitter all'indirizzo della Juve), tocca all'account bianconero farsi sentire: "Forse avete sbagliato dizionario - il cinguettio da Torino - vi porteremo quello giusto al Camp Nou". Non serve spiegare, ovviamente, la rivalità tra Messi e Cristiano Ronaldo.

You probably looked it up in the wrong dictionary. We'll bring you the right one at Camp Nou 🔍📖

