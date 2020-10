Il Barcellona provoca la Juve e CR7: "Avete visto il più grande di sempre nel vostro stadio"

Dopo la vittoria conquistata allo Stadium, il Barcellona provoca la Juventus, e anche Cristiano Ronaldo. Via Twitter, il club catalano scrive infatti ai bianconeri: "Siamo felici che abbiate potuto vedere il più grande di sempre (GOAT in inglese, e l'emoji è quello di una capra, che si traduce appunto in goat, ndr) sul vostro terreno". Inutile dire che il riferimento è a Messi, nemesi storica di CR7.

We are glad you were able to see the 🐐 on your pitch, @juventusfcen! 😘 pic.twitter.com/yh74wh0lNJ

— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 28, 2020