La Juve senza sconfitte: è seconda in Europa. Meglio solo il Liverpool

Dopo il successo di ieri sera, la Juventus resta l'unica formazione italiana a non aver mai perso in campionato. Superata chiaramente l'Inter, in virtù dell'1-2 di San Siro, resta ancora a 0 la casella ko per i bianconeri. Chi altri in Europa? Il miglior score ce l'ha il Liverpool, che ha fatto un clamoroso filotto con otto vittorie su otto gare giocate in Premier League. La Juve per media punti è seconda. Poi il Real Madrid che nonostante la crisi guida la Liga con cinque successi e tre gare pareggiate sulle otto giocate. In Germania, pur non primo (è secondo a -1 dal 'gladbach), il Wolfsburg non ha mai perso con quattro vittorie e tre pari in sette gare. Niente francesi: il PSG, che guida la Ligue 1, ha già perso due partite sulle nove sinora disputate, pur guidando già la classifica con due punti di vantaggio sul Nantes.

Premier League Liverpool (8 partite giocate: 8 vittorie)

Serie A Juventus (7 partite giocate: 6 vittorie, 1 pareggio)

Liga Real Madrid (8 partite giocate: 5 vittorie, 3 pareggi)

Bundesliga Wolfsburg (7 partite giocate: 4 vittorie, 3 pareggi)