La Juve sfida la Roma per Pedro: Sarri lo rivorrebbe con sé, ipotesi viva

Sfida a due, in Serie A, per Pedro. L'esterno spagnolo lascerà il Chelsea a parametro zero al termine della stagione e oltre alla Roma anche la Juventus ci sta pensando, visto che Sarri lo ha già allenato e lo riabbraccerebbe volentieri. L'ex Barcellona non vuole invece tornare in Spagna, nonostante i sondaggi di Valencia e Betis Siviglia. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.