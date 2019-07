La Juve valuta il futuro di Demiral. Ipotesi prestito alla Fiorentina

L’arrivo alla Juventus di Matthijs De Ligt - sottolinea Tuttosport - oltre che un colpo di mercato è stato anche il colpo di pistola che ha dato il via alla corsa per Demiral, richiamando l’attenzione di tutti i club che avevano messo gli occhi sul difensore ex Sassuolo. L'intenzione del club - come già raccontato - al momento è quello di attendere per valutare meglio il giocatore, anche perché i sondaggi di Roma e Milan (oltre ad altre squadre estere) si sono scontrati davanti al rifiuto bianconero a trattare il turco senza una formula che consenta di mantenere un certo controllo sul cartellino (un diritto di riacquisto, almeno) oppure per meno di 40 milioni.

L'ipotesi Fiorentina - In questo senso, anche la Fiorentina ha in mano due jolly: il primo è che sarebbe disposta a prendere Demiral in prestito, opzione gradita alla Juventus perché pur non portando soldi in cassa (ma consentirebbe di risparmiare sull'ingaggio) permetterebbe di mantenere il controllo sul giocatore facendolo ulteriormente maturare con un anno da titolare in Serie A; il secondo è che un’operazione di questo tipo potrebbe ammorbidire la società viola sul fronte Chiesa.