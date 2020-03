La Juventus in prestito - Del Fabro in Scozia, gioca con la maglia del Kilmarnock

Oggi per Dario Del Fabro sono 25 anni: auguri! Il centrale difensivo di proprietà della Juve, la scorsa stagione in forza alla Cremonese in Serie B, la scorsa estate ha sposato l’idea di vivere un anno all’estero, in prestito nella Serie A scozzese. Un’esperienza particolare, funzionale anche per perfezionare la lingua inglese, oltre che misurarsi in una realtà completamente diversa rispetto a quella italiana.

Fino ad ora, il bicchiere è decisamente mezzo (e forse qualcosina in più) pieno. Con la maglia del Kilmarnock ha collezionato ventitré presenze, solo una volta da subentrato e tutte le altre da titolare, e messo a segno una rete, dopo la sua prima marcatura tra i professionisti firmata la scorsa stagione a Venezia.

Sorride, Dario. E oggi festeggia: un brindisi al presente e anche al futuro. Con la sua media di rendimento non sarà difficile dare continuità con slancio positivo a una carriera calcistica che fino a questo momento ha messo da parte tanta esperienza e qualche buon acuto. In termini di affidabilità non si discute, ecco perché la Juve lo monitora sempre con grande attenzione.