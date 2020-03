La Juventus in prestito - Mirco Lipari fa tirocinio in Primavera con la maglia dell'Empoli

Dopo una stagione straripante in Under 17, Mirco Lipari vive la sua prima stagione in Primavera con la maglia dell’Empoli. Di fatto, per l’attaccante di proprietà della Juve – che lo ha riscattato la scorsa estate proprio dal club toscano – è un ritorno a casa, visto che lì ha giocato e fatto innamorare gli osservatori bianconeri in Under 15 e 16.

Il club bianconero, volendo valorizzare al massimo i propri talenti 2002, ha deciso di dirottarlo a Empoli così da poter trovare più spazio possibile già alla prima annata nella categoria. Alla Juve avrebbe giocato meno per via della concorrenza in attacco di elementi di un anno più grandi. Lipari, dunque, cresce e segna in Toscana: quest’anno ha già firmato tre reti in quindici presenze. Un bigliettino da visita, ulteriormente migliorabile, per ripresentarsi a Vinovo la prossima estate.