La Juventus libera Suarez: telefonata di Paratici, il futuro del Pistolero è un'incognita

La Juventus ha liberato Luis Suarez. Nelle scorse ore - scrive Gazzetta.it - il responsabile dell’area sportiva bianconera, Fabio Paratici, ha chiamato il Pistolero per annunciargli che l’affare per Edin Dzeko è in chiusura e, di conseguenza, di non ritenere opportuno lasciarlo ancora in sospeso. Ma il passaporto italiano resta comunque la chiave per capire quale sarà la sua prossima fermata: il futuro è un'incognita e chissà che più avanti la Juve non possa tornare di moda.