La Juventus pronta a sfidare lo United. Nel mirino Jimenez del Wolverhampton

Raul Jimenez, messicano del Wolverhampton, è uno degli attaccanti che meglio stavano figurando in Premier League prima dello stop. Letale nei colpi di testa, uomo d'area ma dotato di grande tecnica, ha un bottino di 22 reti in 44 partite in totale in stagione con la maglia degli Wolves. Un nome, quello del classe '91 di Tepeji del Río de Ocampo, ex Atletico Madrid e Benfica, scuderia Jorge Mendes, che attira da tempo le attenzioni del Manchester United. Secondo il Sunday Times, però, anche la Juventus si sarebbe a sorpresa inserita nella corsa a Jimenez.