La Juventus resta la prima opzione per Luis Suarez: spunta la possibilità gennaio

L'esame di italiano lo ha superato Luis Suarez. La certezza che possa sbarcare nel nostro campionato però non c’è. Anzi. La Juventus, prima scelta dell’attaccante del Barcellona, sembra aver virato decisa su Dzeko che però è ancora un giocatore della Roma e nella giornata di oggi potrebbe anche scendere in campo con la maglia giallorossa. Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il giocatore dovrebbe restare a Barcellona, oppure potrebbe valutare l’opzione Atletico Madrid - che lo vorrebbe solo a zero -. Nel caso in cui però il bosniaco dovesse restare nella capitale catalana, non sarebbe nemmeno escluso un colpo di teatro per gennaio.