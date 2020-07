La Juventus vince, Sarri in conferenza: "Lockdown di relax? Impossibile fra morti e sirene"

vedi letture

La vittoria contro la Lazio assume un carattere fondamentale per la corsa scudetto della Juventus, soprattutto - ha sottolineato Maurzio Sarri in conferenza stampa - visto il momento particolare in cui si svolgono le partite: "Se volete far passare un lockdown come un momento di relax - ha detto il tecnico bianconero -, mi sembra che ci sia una certa distanza mentalmente tra un riposo ed essere chiusi in casa con il rumore delle ambulanze e migliaia di morti il giorno. Non penso che la mente si sia riposata in quel periodo. E' tutto fortemente atipico, e infatti è un momento della stagione in cui è difficilissimo fare punti, e le gare hanno una logica completamente diversa rispetto a prima. Si vedono partite in mano ad una squadra e poi improvvisamente il risultato è ribaltato nel giro di pochi minuti". Clicca sul video per ascoltare le parole di Maurizio Sarri in conferenza!

Clicca qui per rileggere la conferenza stampa di Sarri