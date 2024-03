La Lazio annuncia le dimissioni di Maurizio Sarri. E Luis Alberto mette 'Mi Piace'

Luis Alberto ha messo 'Mi piace' alla notizia pubblicata questa mattina dalla Lazio riguardante le dimissioni presentate da Maurizio Sarri e accettate dalla società biancoceleste. All'indomani della decisioni di Sarri di fare un passo indietro, la società capitolina ha pubblicato un post per comunicare la decisione. E l'ha fatto anche attraverso i suoi canali social dove è spuntato un 'Like' di Luis Alberto. Non è un mistero che il centrocampista spagnolo fosse uno di quelli col rapporto più problematico col tecnico classe '59. E adesso, sancito il divorzio, l'ha esternato anche pubblicamente.

La Lazio questa mattina ha annunciato il cambio di allenatore con questo comunicato: "La S.S. Lazio rende noto che Maurizio Sarri ha rassegnato le proprie dimissioni da allenatore responsabile della prima squadra. La Società ringrazia il tecnico per i traguardi raggiunti e per il lavoro svolto, augurandogli le migliori fortune umane e professionali. Contestualmente, il Club comunica di aver deciso di affidare la guida tecnica a Giovanni Martusciello".

La decisione di Sarri di fare un passo indietro è arrivato dopo un confronto con la squadra all'indomani del ko contro l'Udinese. "Ho visto che non mi seguite più, qualcuno è troppo diverso dalla scorsa stagione. Vado via io, sennò dovrei far cacciare qualcuno di voi. Mi metto da parte, così date una scossa. Stop", le parole di Sarri a cui ha fatto seguito il silenzio della squadra. E ha portato alle dimissioni.