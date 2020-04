La Lazio e la priorità a sinistra: Inzaghi vuole un Lazzari-bis

La scorsa estate con Lazzari la Lazio ha sistemato la fascia destra e i risultati sono sotto gli occhi di tutti: l'ex Spal era quello che mancava e ha dato un contributo determinante per la crescita della squadra, ora seconda in classifica a -1 dalla Juventus. La società ha imparato bene la lezione: è sempre più consapevole che in un 3-5-2 i due quinti devono essere dei punti di forza, ovvero giocatori di primo livello. Detto ciò, c'è da aspettarsi che in estate la dirigenza investa per migliorare l'altra corsia, quella sinistra, la posizione in cui questa Lazio può e deve essere migliorata. Per anni coperta da Lulic, ora rischia di non avere più un padrone fisso. Perché il bosniaco, la cui carta d'identità segna 34 anni, è reduce da una doppia operazione alla caviglia destra e non potrà più garantire continuità di prestazioni nell'arco di 35-40 partite a stagione: in più ha rinnovato il contratto di un solo anno e il prossimo giugno potrebbe dire addio alla Capitale dopo 10 anni. Inoltre sue spalle Jony non ha convinto del tutto (ha più caratteristiche da ala offensiva che da quinto), mentre Lukaku è sulla via della cessione.

In questo quadro - a cui va aggiunto l'impegno in Champions - si inserisce il bisogno di consegnare a Inzaghi un quinto completo. Che possa in prima battuta sostituire Lulic e alla lunga superarlo nelle gerarchie, per diventare il titolare nel futuro. Di nomi, come sempre accade col ds Tare, ancora non ne circolano ma l'identikit è noto: un mancino naturale che abbia capacità atletico-aerobiche importanti (alla Marusic, per intenderci), che sia giovane e che al tempo stesso abbia esperienza internazionale. Sul tipo di profilo che verrà preso molto dipenderà dalle capacità di spesa della Lazio, che come quasi tutti i club di A potrebbe avere delle conseguenze importanti nel caso in cui il campionato non dovesse essere portato a termine. Per ora è qui che si stanno concentrando le attenzioni di tutti, in primis di Lotito, per poi deviarle tra qualche mese al mercato.