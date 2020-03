La Lazio in prestito - Badelj non ha convinto a Firenze, difficile il riscatto

vedi letture

Dopo un anno difficile in biancoceleste, Milan Badelj aveva riabbracciato con tanto entusiasmo la nuova Fiorentina di Commisso. “Per fortuna ho avuto la possibilità di tornare, una parte di me è come se non se ne fosse mai andata. Voglio ritrovare qui la serenità perduta e riconquistare la fiducia”, ha subito dichiarato nella prima conferenza stampa, che lasciava presagire una stagione ricca di soddisfazioni per lui e per la squadra. Il campo però, al momento, ha detto il contrario: i viola sono al 13° posto in classifica, con 26 punti, e il centrocampista croato con l’arrivo in panchina di Iachini ha perso il posto da titolare. Sempre in panchina nelle prime 5 uscite del nuovo tecnico, è tornato dal 1’ soltanto nell’ultima giornata disputata l’8 marzo contro l’Udinese (0-0).



La Lazio, che lo aveva preso a parametro zero nel 2018, lo ha mandato a Firenze in prestito (poco meno di un milione di euro) con diritto di riscatto fissato a quattro. A Formello contavano di realizzare una plusvalenza sul croato, ma invece dovranno ricredersi perché al momento il club viola non sarebbe intenzionato ad acquistarlo. Le carte in tavola potrebbe cambiare, soprattutto se Lotito dovesse facilitare il riscatto abbassando la propria richiesta. Ipotesi difficile, conoscendo il modus operandi del presidente biancoceleste. Altrimenti Badelj tornerà nella Capitale, con il ds Tare che dovrà cercare un'altra soluzione per il prossimo anno.