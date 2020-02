vedi letture

La Lazio non rischierà Acerbi

Accanto all’entusiasmo, lecito e assolutamente giustificato, in casa Lazio si cerca di continuare a sognare con prudenza. “Scudetto? Vediamo come staremo tra un mese”, continuano a ripetere dallo spogliatoio biancoceleste, anche dopo la vittoria di domenica contro il Genoa per 2-3, che ha potato la squadra di nuovo a -1 dalla Juventus. La calma rimane necessaria perché la fretta non ha mai portato risultati e in tal senso si spiega la doppia esclusione di Acerbi: quella di Marassi e - salvo colpi di scena - quella di sabato prossimo all’Olimpico contro il Bologna. Ma torniamo a Genova, perché Acerbi avrebbe dovuto giocare e figurava nella formazione titolare della Lazio. Poi a fine riscaldamento ha sentito un affaticamento al polpaccio, dovuto a un problemino avuto giovedì scorso, e al suo posto è stato messo Vavro. “Non abbiamo voluto rischiare”, ha detto Inzaghi nel post partita, perché il campionato è ancora lungo e in questo momento, con l’attuale classifica, bisogna fare scelte ponderate pensando a ogni possibile risvolto. Tradotto: meglio rinunciare ad Acerbi per una o due partite che correre il pericolo di fargli saltare un mese di campionato.

Dopo 55 presenze consecutive in biancoceleste (l’ultima assenza era il 27 gennaio 2019 contro la Juventus per squalifica), il difensore della Nazionale si è dovuto fermare per infortunio. Gli accertamenti hanno escluso la lesione, ma se avesse giocato avrebbe peggiorato la sua situazione clinica. Farà altri esami nei prossimi giorni, intanto riposa ed evita il lavoro in campo. L’obiettivo di tutti è riaverlo a completa disposizione per sabato 7 marzo contro l’Atalanta, in una delle gare più difficili che dovrà affrontare la Lazio da qui a fine anno. Con il Bologna invece spazio a Luiz Felipe o Vavro, molto positivo contro il Genoa. Il brasiliano rimane favorito, soprattutto perché Mihajlovic non ha una punta di peso ma attaccanti molto rapidi e veloci. Rinunciare ad Acerbi non significa sottovalutare l'impegno con i rossoblù, che rimane e anzi diventa ancora più fondamentale alla luce del big match tra Juventus e Inter di domenica sera.