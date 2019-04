La lezione dell'Ajax. Che per Ancelotti l'Italia non potrà mai recepire

Fonte: Dal nostro inviato a Castelvolturno

Carlo Ancelotti è un profondo conoscitore del calcio europeo. Conosce pregi e limiti dei principali campionati, lui che ha allenato e vinto in Inghilterra, Francia, Germania e Spagna. Oltre che in Italia, dove ha iniziato la sua carriera e dove è tornato. Conosce le virtù e i limiti del nostro movimento ed ecco perché, quando si provano ad azzardare paragoni tra ciò che è accaduto ieri all'Allianz Stadium e la Serie A, tira subito i remi in barca.

L'ultima volta in cui l'Ajax era riuscita a superare il girone di Champions, prima di questa stagione, era il 2005-06. Una enormità per una squadra abituata da sempre alle coppe europee, che ogni anno si ritrova a giocare non solo in Olanda. Eppure, dalle parti di Amsterdam non hanno mai pensato di cambiare metodo di lavoro. Di cambiare la filosofia di un club che va nella stessa direzione da decenni e non cambia la sua rotta, anche quando i risultati non arrivano. Anche se i risultati non arrivano per tanti anni.

In Italia è diverso. E' questa una specificità tutta nostra che lo stesso Ancelotti, interrogato sul tema, ha voluto sottolineare: "In Italia pensare a una programmazione lunga non è permesso perché l'opinione pubblica ti chiede sempre il risultato". Tutto e subito. Guardare sempre al domani e non al futuro perché da noi si pensa che questa sia la strategia migliore. Anche se poi ci rendiamo conto che non è così. Anche contro l'evidenza dei fatti.