La macchina da gol del Gasp: 1° attacco in A con 12 reti in più della Juve

L'Atalanta di Gian Piero Gasperini vince, convince ed è terza in classifica da sola. Con merito assoluto, perché difficilmente le sue concorrenti (persino chi la precede) sono riuscite a mostrare finora il suo calcio totale, fatto di entusiasmo, imbucate e accelerazioni devastanti.

Miglior attacco del campionato con 28 reti (un record assoluto in Italia dopo nove partite giocate nell'era dei tre punti a vittoria): 8 in più dell'Inter, 10 in più del Napoli e ben 12 in più della capolista Juventus! Numeri da urlo, frutto delle idee offensive del Gasp, ma anche di un mercato che là davanti quest'estate ha confermato pezzi da novanta come Ilicic (doppietta e rigore procurato soltanto oggi), Gomez (due assist) e Zapata (infortunato), arricchendolo con un cannoniere di razza quale Muriel (tripletta e man of the match) e un talento puro (e in crescita) come Malinovskyi. Per saperne di più, chiedere all'ex miglior difesa del torneo, che nel giro di 90 minuti questo pomeriggio è passata da appena 6 gol subiti a quota 13, perdendo l'invidiabile primato mantenuto dalla sua retroguardia per otto giornate.

Nessuna sorpresa. L'Atalanta di Gian Piero Gasperini, almeno in Serie A, è diventata ormai una certezza che riappacifica grandi e piccini col calcio. Con l'essenza del calcio. Una macchina da gol e da risultati costruita per battere record su record. Contro l'Udinese, non a caso, ha eguagliato la sua più ampia vittoria nella storia del massimo campionato (7-1 con la Triestina nel giugno 1952). Quale sarà il prossimo tabù da sfatare? Quale la prossima scommessa da vincere?