La mano galeotta e il Var spediscono il Tottenham in semifinale

C'è stato un alleato abbastanza determinante nella serata del Tottenham contro il Manchester City. E si chiama Var che, al minuto novantatré, ha sostanzialmente rilevato la posizione di fuorigioco di Aguero sul tocco indietro di Eriksen, sporcato da Gundogan. Giusta la segnalazione di Irrati che ha detto all'arbitro Cakir come fosse da punire l'offside del centravanti argentino, bravissimo poi nel servire Sterling che, freddo, aveva depositato per il 5-3. Esploso l'Etihad, fermato appunto dagli assistenti italiani.

Tutto giusto, tutto bello, tranne che per un piccolo particolare. Il gol di Llorente è probabilmente irregolare, quello del 4-3 finale. Lo spagnolo ex Juventus prende il pallone prima con l'avambraccio e poi con l'anca, segnando da pochi metri. Anche qui il Var aveva segnalato l'irregolarità, demandando poi la decisione all'arbitro turco che, evidentemente, non ha nemmeno visto il tocco di Llorente e la palla che scivola fino all'anca. Insomma, bene nel finale, male per il gol che ha deciso il match. Guardiola può recriminare, anche se sbagliare il rigore all'andata e prendere tre reti al ritorno non aiuta a passare il turno.

Cakir che, fra l'altro, non aveva concesso il rigore alla Roma negli ultimi minuti della sfida del Dragao contro il Porto.