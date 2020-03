La mappa della ripresa: Serie A e Ligue 1 a giugno, la Bundes entro fine aprile

Il Corriere dello Sport di questa mattina stila una mappa delle possibili riprese dei cinque principali campionati di calcio in Europa. Tutti vogliono tornare in campo "il prima possibile" ma sempre mettendo al primo posto la sicurezza delle squadre. La Serie A, che potrebbe riprendere a inizio giugno, è quella che tornerebbe in campo più tardi, stando ai programmi attuali delle varie leghe insieme alla Ligue 1 che pare intenzionata a fermarsi addirittura qualche giorno più in là, sempre nel mese di giugno. Mentre chi vorrebbe ripartire subito è la Bundesliga, che però ha fatto slittare la ripresa inizialmente fissata per ieri, al 30 aprile. Metà maggio invece è l'obiettivo sia della Liga che della Premier League, anche se per tutti, a dettare legge non sarà la politica del pallone, ma il virus.