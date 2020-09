La nuova Lazio 2020/21: in attesa di Fares, la formazione è in versione 19/20

vedi letture

Meno di una settimana all'inizio della nuova Serie A, le venti squadre che comporranno il prossimo campionato già pronte e ansiose di tornare in campo per disputare questa stranissima stagione 2020/21, così vicina alla scorsa e già compressa per riportare il calendario alla normalità dopo i quasi tre mesi di lockdown che hanno paralizzato l'Europa. Per sei formazioni l'inizio dell'anno è già stato rimandato, rendendo così il primo turno meno ricco di incroci. Andiamo a vedere i probabili undici delle venti squadre di Serie A per l'esordio stagionale:

LA NUOVA LAZIO - Prima partita, prima assenza per infortunio per Luiz Felipe, che salterà l'esordio a Cagliari per una distorsione alla caviglia: potrebbe rientrare con l'Inter il 4 ottobre. Al suo posto nella difesa a tre della Lazio ci sarà Patric, con Acerbi e Radu. Lazzari sarà il quinto a destra, mentre rimane da capire se Inzaghi manderà subito in campo Fares: nel caso contrario Lukaku sarà il titolare. In mezzo al campo Leiva farà il mediano, con Luis Alberto e Milinkovic-Savic ai suoi lati. Davanti Immobile e Correa: Muriqi, appena arrivato, deve ancora entrare in condizione.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lukaku; Correa, Immobile.

QUELLO CHE MANCA - Vedat Muriqi è vicinissimo, anzi per lui manca solo l'annuncio. Poi toccherà ad un esterno sinistro, e qui Mohamed Fares ha da tempo preso vantaggio sulla concorrenza. Quindi un difensore: a inizio mercato le attenzioni si erano concentrate su Marash Kumbulla, ma ora il centrale dell'Hellas sembra più lontano. In uscita, attenzione alle situazioni di Felipe Caicedo e Bastos.