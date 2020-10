La nuova vita araba di Ever Banega, che ha spento la luce prima del previsto a Siviglia

Il Siviglia ha perso la luce. Ever Banega ha deciso di chiuder la carriera pascolando tra i milioni e la sabbia d'Arabia, allo Shabab. Scelta di vita, di portafogli, l'ultima thule in Europa League e poi via, un aereo e il deserto, le luci di una nazione che sta cercando di correr veloce verso la sua Visione del 2030 e di un futuro più moderno e meno ancestrale. Dall'altra parte l'Andalusia ha perso quello che era uno dei talenti più cristallini e argentini, sia perché scintillanti sia perché rappresentanti veri e puri di un calcio che non molla e che non s'arrende. Sul campo, almeno, perché nella carriera lo ha fatto prima del previsto, quando sul rettangolo era ancora un volante di quelli rari.

La nuova vita a Riyad Banega aveva già deciso. Aveva comunicato a Monchi, al Siviglia e al mondo di voler fare i bagagli per l'Arabia lo scorso gennaio. "Lascio il club della mia vita". Già, ma quando si tratta di fare i bagagli e salire su un aereo, sono lacrime anche per uno duro che viene dai quartieri del barrio di Rosario. La storia araba è iniziata giusto undici giorni fa. La prima e l'uno a zero da fulcro della regia dell'Al Shabab. La seconda, capitano, in gol, nel 2-2 contro l'Al-Raed. Si è ossigenato i capelli e ha scelto una nuova storia. I suoi oggi giocano in Champions col Rennes e farà il tifo per il Siviglia alla televisione, come sempre. Anche se ha deciso di spegnere la luce prima del previsto.