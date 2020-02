vedi letture

La prima gioia nerazzurra di Christian Eriksen

Finalmente Christian Eriksen. Il primo gol in maglia nerazzurra dell’ex Tottenham arriva lontanissimo da casa, nella grigia e piovosa Razgrad, sul campo del Ludogorets. Dopo un primo tempo decisamente al di sotto dei suoi standard, nel ruolo di mezzala sinistra, il danese si sveglia all’uscita dagli spogliatoi e trova il modo di indirizzare la gara. Bellissimo il calcio, di destro, con cui sblocca il match della Huvepharma Arena al 71’, su assist (o meglio sponda) del neo entrato Lukaku. Un tiro dei suoi. Un calcio da giocatore al top in Europa che per poco non si ripeteva 120’’ dopo, questa volta col mancino. Lo sviluppo dell’azione è simile al precedente, ma il risultato questa volta è diverso, col danese che di mancino colpisce una clamorosa traversa. Quindi, nei 20 minuti finali (recupero compreso), Conte lo mette ancora più a suo agio passando al 4-3-1-2. Ed Eriksen risponde ancora presente, mostrando visione di gioco e voglia di portare avanti il pallone per disegnare calcio. Una bella notizia, anche in vista del campionato. Perché con un Eriksen così (anzi, con un Eriksen come quello del secondo tempo), tutto sembra più semplice, per l’Inter.