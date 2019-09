La probabile dell'Atletico Madrid: Partey-Lemar l'unico dubbio di Simeone

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Se la Juve cambia poco dopo aver pareggiato, l’Atlético Madrid pare intenzionato a non cambiare nulla dopo aver perso 2-0 contro la Real Sociedad. Complici l’assenza di Morata e un Thomas recuperato ma non ancora al meglio: l’unico dubbio riguarda proprio il giovane centrocampista, in ballottaggio con Lemae. Altrimenti, Diego Simeone, domani sera contro i bianconeri, non dovrebbe cambiare, oltre al modulo, anche i giocatori di partenza nella serata del Wanda Metropolitano. Così l’ex obiettivo del Milan, Angel Correa, andrà ancora in panchina.

La probabile dell’Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Trippier, Gimenez, Savic, Lodi; Vitolo, Saul Niguez, Koke, Lemar; Diego Costa, Joao Felix.