La rinascita del Napoli anche grazie ai terzini. Stasera una buona gara e gli elogi di Setién

La prestazione è stata da incorniciare e non è la prima volta. Una gara di personalità, sempre a testa alta. Con tanta sostanza e pochi errori. Si dirà che il gol di Griezmann è arrivato perché Semedo è riuscito a sorprendere Mario Rui o perché Di Lorenzo è salito con un attimo di ritardo. Ma sull'azione del pari del Barcellona, senza il raddoppio sulla sinistra, intercettare il filtrante di Busquets era pressoché impossibile. E vanno dati meriti anche al Barça, che per arrivare al gol dell'1-1 ha prodotto una azione da manuale. Un'azione in cui i meriti vanno ben oltre le colpe. In una partita in cui i terzini del Napoli, ancora una volta, sono stati tra i protagonisti in positivo.

Gli elogi di Quique Setién - Non a caso, al termine della partita anche l'allenatore del Barcellona ha elogiato il loro lavoro: "Hanno fatto un ottimo lavoro e il terzino sinistro - in riferimento a Mario Rui - ha fatto anche su Vidal un lavoro eccellente".

Parole importanti per due calciatori che a inizio stagione (soprattutto il portoghese) non erano certi del posto da titolare. E che adesso, invece, sono due punti fermi del Napoli di Gattuso.