Ag.Gaetano: "Un fuoriclasse pronto per il Napoli. Felice di ciò che sta facendo a Cagliari"

Mario Giuffredi, agente di Gianluca Gaetano, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su. Intervistato da 'Radio Kiss Kiss Napoli', il procuratore di Gianluca Gaetano è tornato sulla decisione maturata nell'ultimo giorno dell'ultima finestra di calciomercato di trasferire il suo assistito in prestito dal Napoli al Cagliari: "Ho sempre detto che Gaetano è un fuoriclasse. E' un giocatore che illumina. Ma per farlo doveva farlo con continuità. L'estate scorsa dissi a Gianluca di provare altri sei mesi a Napoli, ma che se non avesse giocato sarebbe andato altrove a gennaio per giocare. Io credo che Gaetano sia pronto per giocare al Napoli, sono contento di quello che sta facendo con la maglia del Cagliari".

Giuffredi ha poi anche parlato della possibilità di entrare nel giro della Nazionale a stretto giro di posta: "Può fare di tutto perché ha grande potenzialità, non escludo che Spalletti possa tenerli in considerazione già per gli Europei, sia lui che Folorunsho".

Infine su Mario Rui, terzino del Napoli, Giuffredi ha aggiunto: "Non ne voglio più parlare di Mario Rui perché ogni volta che ne parlo mi incazzo e sono stanco. Ma non mi incazzo con i giornalisti, mi incazzo con gli allenatori perché ogni volta che arriva un allenatore nuovo sembra di tornare al primo giorno di scuola, che bisogna ripartire da zero, che tutto ciò che è stato fatto non è servito a niente. Calzona facesse quello che gli pare, punto e basta. E' un argomento che non mi va giù. Il comportamento degli allenatori è sempre premeditato, quando poi i risultati e i numeri dicono che con lui in campo il Napoli va meglio. Conferma di Calzona? Credo che De Laurentiis potrebbe pensarci e farebbe anche bene".