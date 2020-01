La rivoluzione è già iniziata. Il Napoli riparte da un poker di acquisti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Stagione di transizione. La peggiore in Serie A della gestione De Laurentiis per appurare che puntare su un gruppo che aveva già dato tutto è stato un errore. Il Napoli dopo le polemiche, le sconfitte i litigi e l'esonero di Ancelotti che hanno caratterizzato questo girone d'andata è pronto a voltare pagina. Lo farà con la cessione in estate di quei giocatori che hanno trascinato la squadra degli ultimi anni, col possibile addio di chi è in scadenza e con un nuovo ciclo di calciatori.

In questo senso, la società si sta già muovendo in questa finestra di calciomercato: per colmare immediatamente la lacuna in cabina di regia nel 4-3-3 di Gattuso, ma anche per bloccare giocatori che entreranno nel nuovo progetto azzurro a partire dalla prossima estate.

Due acquisti già definiti (uno per gennaio, un altro per giugno) - La prima operazione chiusa dal Napoli in tutti i suoi dettagli è stata quella relativa ad Amir Rrahmani. Definito l'accordo fino al 2025 con il centrale di difesa kosovaro che si aggregherà al gruppo partenopeo a partire dal prossimo ritiro. Chi arriverà subito è invece Diego Demme. Dodici milioni nelle casse del Lipsia per acquistare a titolo definitivo classe '91 cresciuto nel mito di Maradona che in queste ore sta organizzando le visite mediche ed è pronto a mettersi subito a disposizione di Gattuso.

Due acquisti quasi definiti (uno per gennaio, un altro per giugno) - Dall'Hellas Verona, in estate arriverà anche Sofyan Amrabat. Il Napoli ha in pugno il giocatore e in questi giorni è al lavoro per limare gli ultimi dettagli relativi alla lunghezza del contratto del centrocampista classe '96 (il club ha offerto un quinquennale, il giocatore vuole quattro anni di contratto).

In via di definizione anche l'accordo per Stanislav Lobotka: il centrocampista slovacco spinge per il trasferimento al Napoli e il club partenopeo è al lavoro per limare gli ultimi dettagli col Celta Vigo.