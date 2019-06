La rivoluzione Real spinge tre talenti verso l'Italia: Juve e Napoli, attente

Juventus e Napoli guardano in casa Real Madrid per regalarsi un colpo da novanta sul mercato. La rivoluzione messa in atto dal tandem Florentino Perez-Zinedine Zidane ha messo infatti in preventivo una spesa di 305 milioni di euro, fattore che - come sottolinea Tuttosport - spingerà inevitabilmente a fare delle riflessioni in uscita.

Isco, James e Ceballos sacrificabili - In ottica italiana i nomi di Isco, James Rodriguez e Dani Ceballos sono sicuramente i più caldi sul fronte cessioni. Il primo era molto gradito a mister Allegri e, in caso di 4-2-3-1, potrebbe ben adattarsi anche al calcio di Sarri. Ceballos è un obiettivo di Ancelotti, mentre di James Rodriguez l'agente Jorge Mendes ha più volte parlato con entrambe le squadre. Un trittico da tenere d'occhio con grande attenzione, perché in casa Real il comprare dovrà presto lasciare posto al vendere.