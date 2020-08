La Roma a due velocità: fuori dall’Europa ma con un nuovo futuro davanti

Nel giorno dell’accordo preliminare per il passaggio di proprietà la Roma stecca in Europa League. La partita con il Siviglia non è mai stata in discussione con la squadra di Lopetegui superiore ai giallorossi dal primo all’ultimo minuto su tutti gli aspetti: tattico, fisico e mentale. Finisce dunque una stagione ricca di alti bassi con dei risultati ben al di sotto delle aspettative iniziali. L’albo recita: quinto posto, ottavi di finale di Europa League e quarti in Coppa Italia. L’obiettivo minimo a inizio anno era la Champions League ed è stato mancato con forti ripercussioni anche sui conti del club che per il secondo anno consecutivo non potrà fare affidamento sui ricavi dell'Europa più importante.

Insomma, l’era Pallotta si chiude senza acuti, trofei e con una netta involuzione rispetto alla stagione 2017-18 che aveva portato la Roma in semifinale di Champions League. Se c’è quindi una squadra che non convince in campo ce ne sta un’altra che corre fuori perché la giornata di ieri ha rappresentato comunque un punto di svolta con l’accordo preliminare firmato tra Pallotta e Friedkin. Entro il 31 agosto si dovrà concludere il closing e con l’apertura del prossimo mercato inizierà una nuova avventura americana nella Capitale. Dunque c’è un nuovo futuro a fare da contraltare alla solita Roma inconcludente perché come dice Dzeko: “Tutti devono farsi una domanda”. Messaggio a Fonseca e alla società: Friedkin avvisato.