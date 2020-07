La Roma ci prova in tutti i modi, ma il muro del Brescia non si infrange: 0-0 dopo 45 minuti

Il Brescia cerca di tenere vive le speranze salvezza, la Roma vuole confermare la vittoria col Parma e, soprattutto, tenersi stretto il quinto posto in classifica. La posta in palio oggi al Rigamonti (32° turno di Serie A), insomma, è molto alta e il primo tempo ne è sicuramente la diretta riprova. Coi giallorossi più volte pericolosi e vicini al vantaggio, ma le Rondinelle ben disposte in campo e capaci di tenere botta per 45 minuti.

La Roma preme, il Brescia tiene - Il primo tiro in porta arriva già al 4', con un bolide di Veretout che Andrenacci risponde non senza difficoltà. Kalinic incorna fuori di poco al 9', poi Ibanez manca la porta da pochi passi su corner di Pellegrini al 17'. È fin da subito la Roma a fare la partita con maggiore personalità, conducendo il gioco senza però riuscire a sorprendere l'attenta difesa del Brescia. Chancellor rischia l'autogol al 22' dopo un cross insidioso di Bruno Peres dalla destra, ma Andrenacci vola e si rifugia in angolo. Il team allenato da Diego Lopez risponde con una innocua conclusione da fuori di Bjarnason al 25', ma è ancora la squadra di mister Fonseca a sfiorare lo 0-1 sei minuti più tardi: lancio al bacio di Fazio per Carles Perez, che si infila per vie centrali e lascia partire un diagonale che si spegne a lato di un soffio. Kolarov ci riprova su punizione a fine primo tempo, ma il portiere di casa fa ancora buona guardia. Niente da fare, dunque, per i capitolini, che almeno nei primi 45 minuti non riescono a espugnare il fortino del Rigamonti nonostante un netto predominio territoriale.