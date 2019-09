La Roma di Fonseca prende forma. Parola d'ordine: equilibrio

Fonte: Dal nostro inviato a Roma

La Roma è una macchina da gol. Viaggia a una media di 3 gol segnati a partita e ha già mandato in rete ben 7 giocatori, sintomo che la filosofia offensiva di Fonseca ha già attecchito tra i giocatori a disposizione. Anche ieri l'allenatore ha sottolineato come i suoi uomini abbiano capito lo "spazio" che lui vuole che occupino in fase offensiva, niente male dopo poco più di due mesi di lavoro. Il problema, ovviamente, è quello di trovare l'equilibrio giusto. Il portoghese ha capito che per avere successo in Italia non basa segnare tanto, serve anche alzare il livello della fase difensiva.

Non è un discorso che vale solo per alcuni interpreti o comunque solo per i difensori, ma per tutta la squadra. Se da una parte la mission è infatti quella di buttarsi negli spazi vuoti per affondare il colpo, dall'altra, quando si ripiega, è il concetto di "occupazione" dello spazio che deve fare la differenza. L'obiettivo è quello di rendere anonima la stessa tattica, ovvero quello di avere la possibilità di difendere sempre allo stesso modo pur girando gli interpreti. Ieri sera, ad esempio, Juan Jesus ha ben interpretato questo credo e seppure con qualche sbavatura da amnesia, cosa non rarissima per il brasiliano, ha disputato una gara da applausi, guidato da vicino dal compagno di reparto Fazio, apparso ancor più calato nel ruolo di leader della difesa.

Quando Cristante e Veretout o chi per loro, avranno capito ancor di più questo concetto difensivo, allora Fonseca potrà dirsi soddisfatto avendo completato il primo lavoro di formazione tattica della sua nuova squadra. Equilibrio sarà una vera e propria parola d'ordine che dovrà servire ai giallorossi di non trovarsi sempre nella condizione di segnare tanto per portare a casa il risultato. Avere successo in Serie A significa anche subire poco e Fonseca pare averlo inteso in tempi molto rapidi. Dopo il primo clean sheet della stagione, la strada pare quella giusta, in attesa della prossima difficile riprova in campionato in casa del bel Bologna del nemico Mihajlovic.