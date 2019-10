La Roma in dieci resiste all'Udinese: 1-0 al 45' con gol di Zaniolo

© foto di Insidefoto/Image Sport

Primo tempo pieno di emozioni per Udinese e Roma, con protagonista assoluto l'arbitro Irrati. Perché nel primo quarto d'ora i bianconeri reclamano per due rigori, il primo per un fallo di Fazio su Lasagna, poi per un contatto fra Santon e Sema. Questo, in particolare, sembra esserci. Sul prosieguo dell'azione una topica di Samir apre un sentiero a Zaniolo che, a tu per tu con Musso, non sbaglia.

Poi c'è un episodio che divide in due i primi 45': Okaka scatta sul filo di fuorigioco, Fazio va a contatto con l'attaccante, che va a terra. Sembrerebbe un grande intervento difensivo, invece l'arbitro è certo dell'irregolarità: rosso all'argentino, grandi proteste e ammoniti Dzeko e Okaka. Il var conferma, la Roma gioca in dieci per un'ora. Ad andare vicino al 2-0 è però ancora Zaniolo, prima, poi Pastore, francobollato all'ultimo. 1-0 a fine primo tempo.