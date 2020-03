La Roma in prestito - Kalinic, il Cagliari non basta: a giugno tornerà all’Atletico Madrid

Se non dovesse riprendere il campionato per riassumere la stagione di Nikola Kalinic basterebbero due partite. Entrambe con il Cagliari. Nel girone d’andata entrò negli ultimi minuti, ma si vide annullare il gol che avrebbe dato la vittoria, salvo poi fermare tutto per un fallo su Pisacane, mentre nella sfida di ritorno segna due reti, le prime in maglia giallorossa, spezzando anche un’astinenza che durava da ormai oltre un anno. Subito dopo è arrivato lo stop al campionato. Il coronavirus non ha più permesso che si disputassero partite e il bilancio del centravanti croato fin qui non è sufficiente per pensare che la Roma possa riscattarlo. C’è da dire anche che la fortuna non è stata dalla sua parte. Nel momento in cui Dzeko si frattura lo zigomo, Kalinic si rompe la testa del perone, rimanendo fuori fino a Natale. Poi ha avuto bisogno nuovamente di tempo per rientrare in forma, ma le occasioni concessagli da Fonseca in Coppa Italia non sono bastate.

RISCATTO - Difficile dunque immaginare che i giallorossi possano esercitare il diritto di riscatto fissato a 9 milioni dopo già i 2 versati ad agosto per il prestito oneroso. Le decisioni definitive sono comunque rimandate in un secondo momento, ovvero quando e se riprenderanno le competizioni. Al giocatore dispiace perché vorrebbe restare nella Capitale, ma ad oggi le condizioni non sussistono neanche a fronte di un abbassamento del prezzo finale. Il croato sembra quindi destinato a tornare in Spagna, sponda Atletico Madrid, finché la squadra di Simeone non gli troverà una nuova collocazione.