La Roma prepara la ripresa: allenamenti al pomeriggio, nuova dieta e Perotti in gruppo

Ancora tre settimane per Fonseca per cercare di preparare al meglio la ripresa del campionato il 24 giugno all'Olimpico contro la Sampdoria. Da ieri e almeno fino a domenica il tecnico portoghese continuerà a lavorare sul fondo, gli ultimi 14 giorni saranno dedicati alla rapidità, ma qualcosa cambia già da oggi. Carichi di lavoro intensificati e cambio d'orario per le sedute. Al netto dell'unica doppia seduta della passata settimana, mai la Roma si era allenata di pomeriggio. Da oggi, invece, si comincerà anche con gli allenamenti nella seconda parte della giornata per iniziare a preparare il fisico e la testa a quelle che saranno le partite che si giocheranno tutte dalle 17.15 in poi. Qualche modifica sarà apportata anche nell'alimentazione con una merenda pre-partita più consistente vista la possibilità di scendere in campo anche molto tardi (21.45).

Le buone notizie arrivano poi dalle condizioni di Perotti, da ieri di nuovo in gruppo e con il problema muscolare al bicipite femorale smaltito. Tra una decina di giorni sarà la volta di Pau Lopez alle prese con la microfrattura del polso sinistro e più o meno delle stesse tempistiche avrà bisogno Zaniolo per tornare a svolgere di nuovo tutti gli allenamenti con la squadra.