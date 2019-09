© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Roma riparte forte dopo un primo tempo poco entusiasmante e sblocca la gara contro il Lecce. Passaggio sulla destra di Kluivert per Mkhitaryan, cross sul secondo palo per Edin Dzeko, che con un contro-movimento manda al bar Rispoli e trafigge Pau Lopez di testa per l'1-0 al 56'.