La Samp alle prese col caso Ramirez. Ferrero: "Ma di gratis non c'è niente, vedremo"

Ampio spazio dedicato quest'oggi al caso Ramirez-Sampdoria da Il Secolo XIX. Come noto - si legge - il giocatore sta rifiutando il rinnovo (scade nel 2021) ma il sospetto è che il suo agente Bentancur stia murando la proposta doriana sperando di portarlo via gratis così che gli arabi possano offrirgli un supercontratto da 3.5 milioni l'anno senza sborsare soldi di cartellino. "Ma di gratis non c'è niente, vedremo", il commento del presidente Ferrero ieri a margine dell'amichevole contro il Derthona.

In pratica il braccio di ferro va avanti e le soluzioni sono le solite: o Ramirez resta l'ultimo anno (a 1,6 milioni) o gli arabi sborsano qualcosa per averlo (magari non i 5 milioni che vuole la Samp, ma qualcosa). Sempre che Gaston non si convinca a rinnovare col Doria, vista la proposta doriana (1 milione l'anno più bonus di altri 200 mila) per tre anni